Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 эскудо 1796 года M MF (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0492 oz) 1,5313 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1796
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1796 года со знаком M MF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 322 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2300 EUR. Торги состоялись 12 марта 2020.
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Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность AU53 PCGS
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2022
Сохранность VF
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Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец VL Nummus
Дата 25 октября 2020
Сохранность UNC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность AU
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Продавец HERVERA
Дата 18 октября 2016
Сохранность XF
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Продавец HERVERA
Дата 18 октября 2016
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 17 октября 2016
Сохранность XF
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Дата 17 октября 2016
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
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