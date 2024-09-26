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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 мараведи 1808 года (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 2 мараведи 1808 года - цена монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 2 мараведи 1808 года - цена монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 мараведи
  • Год 1808
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1808 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 183 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 160 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Cayón (1)
  • Silicua Coins (1)
  • Stack's (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 2 мараведи 1808 на аукционе Tauler & Fau - April 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Испания 2 мараведи 1808 на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Испания 2 мараведи 1808 на аукционе Silicua Coins - April 29, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 29 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1808 на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1808 на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Испания 2 мараведи 1808 на аукционе Stack's - October 23, 2019
Испания 2 мараведи 1808 на аукционе Stack's - October 23, 2019
Продавец Stack's
Дата 23 октября 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Испания 2 мараведи 1808 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1808 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1808 на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1808 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 мараведи 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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