Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1808 года (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 2 мараведи
- Год 1808
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1808 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 183 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 160 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 23 октября 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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