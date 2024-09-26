Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 мараведи 1789 года (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 2 мараведи 1789 года - цена монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 2 мараведи 1789 года - цена монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 мараведи
  • Год 1789
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1789 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 178 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 350 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (3)
  • Cayón (1)
  • HERVERA (1)
  • ibercoin (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 2 мараведи 1789 на аукционе Tauler & Fau - April 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Испания 2 мараведи 1789 на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Испания 2 мараведи 1789 на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 мараведи 1789 на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 мараведи 1789 на аукционе ibercoin - July 15, 2020
Продавец ibercoin
Дата 15 июля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 мараведи 1789 на аукционе Tauler & Fau - April 9, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 мараведи 1789 на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 мараведи 1789 на аукционе HERVERA - October 25, 2012
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 мараведи 1789 на аукционе Soler y Llach - October 24, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2012
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 2 мараведи 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Карла IV Монеты Испании 1789 года Все испанские монеты испанские медные монеты испанские монеты номиналом 2 мараведи Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск