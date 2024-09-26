Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1789 года (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 2 мараведи
- Год 1789
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1789 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 178 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 350 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Tauler & Fau (2)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 15 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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