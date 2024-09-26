Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1802 года (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 2 мараведи
- Год 1802
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1802 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 416 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 240 EUR. Торги состоялись 27 февраля 2020.
Сохранность
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- Herrero (1)
- Tauler & Fau (2)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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