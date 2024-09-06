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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1802 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1802 M FA
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 301
Аверс
Реверс
2 эскудо 1802 M FA
Средняя цена 420 $
Продажи
0 61
Аверс
Реверс
2 эскудо 1802 S CN
Средняя цена 380 $
Продажи
0 12

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
8 реалов 1802 M MF
Средняя цена 400 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
8 реалов 1802 M FA
Средняя цена 310 $
Продажи
0 85
Аверс
Реверс
8 реалов 1802 S CN
Средняя цена 410 $
Продажи
0 75
Аверс
Реверс
2 реала 1802 M FA
Средняя цена 45 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
2 реала 1802 S CN
Средняя цена 70 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 реал 1802 S CN
Средняя цена 40 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1/2 реала 1802 M FA
Средняя цена 85 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1/2 реала 1802 S CN
Средняя цена 110 $
Продажи
0 16

Медные монеты

Аверс
Реверс
8 мараведи 1802
Средняя цена 140 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
4 мараведи 1802
Средняя цена 45 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
2 мараведи 1802
Средняя цена 55 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 мараведи 1802
Средняя цена 95 $
Продажи
0 21

Пробные монеты

Аверс
Реверс
8 мараведи 18** (1800-1808) Пробные
Средняя цена 790 $
Продажи
0 1
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