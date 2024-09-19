Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 реалов 1802 года S CN (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 8 реалов
- Год 1802
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (75) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1802 года со знаком S CN. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 25826 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1880 USD. Торги состоялись 25 сентября 2013.
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Дата 10 декабря 2020
Сохранность VF30 NGC
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