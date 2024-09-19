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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1802 года S CN (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 8 реалов 1802 года S CN - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 8 реалов 1802 года S CN - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1802
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (75) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1802 года со знаком S CN. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 25826 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1880 USD. Торги состоялись 25 сентября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (1)
Испания 8 реалов 1802 S CN на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
281 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Испания 8 реалов 1802 S CN на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
156 $
Цена в валюте аукциона 1700 NOK
Испания 8 реалов 1802 S CN на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1802 S CN на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1802 S CN на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1802 S CN на аукционе Coins Numismatic Barcelona - May 13, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1802 S CN на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 8 реалов 1802 S CN на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Испания 8 реалов 1802 S CN на аукционе CoinsNB - October 15, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 15 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1802 S CN на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1802 S CN на аукционе ibercoin - September 27, 2022
Продавец ibercoin
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1802 S CN на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1802 S CN на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1802 S CN на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1802 S CN на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1802 S CN на аукционе Stack's - October 14, 2021
Испания 8 реалов 1802 S CN на аукционе Stack's - October 14, 2021
Продавец Stack's
Дата 14 октября 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Испания 8 реалов 1802 S CN на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1802 S CN на аукционе ibercoin - April 28, 2021
Продавец ibercoin
Дата 28 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1802 S CN на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1802 S CN на аукционе Heritage - December 10, 2020
Испания 8 реалов 1802 S CN на аукционе Heritage - December 10, 2020
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2020
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Испания 8 реалов 1802 S CN на аукционе Auction World - July 19, 2020
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 реалов 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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