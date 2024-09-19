Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1802 года M FA (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1802
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1802 года со знаком M FA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 36236 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1860 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.
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Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
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Дата 14 сентября 2023
Сохранность VF25 NGC
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Дата 22 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность UNC
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Дата 28 августа 2022
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Heritage
Дата 5 августа 2021
Сохранность MS61 NGC
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Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
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Дата 18 февраля 2021
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Продавец Jesús Vico
Дата 15 декабря 2020
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
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Дата 23 января 2020
Сохранность AU
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Дата 1 июня 2019
Сохранность F
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Дата 24 января 2019
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Дата 6 сентября 2018
Сохранность XF45 ANACS
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2018
Сохранность XF
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Где продать?
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