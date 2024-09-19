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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1802 года M FA (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1802 года M FA - цена золотой монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1802 года M FA - цена золотой монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1802
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1802 года со знаком M FA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 36236 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1860 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Испания 2 эскудо 1802 M FA на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1228 $
Цена в валюте аукциона 1150 EUR
Испания 2 эскудо 1802 M FA на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
324 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Испания 2 эскудо 1802 M FA на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 2 эскудо 1802 M FA на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1802 M FA на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1802 M FA на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1802 M FA на аукционе Stack's - September 14, 2023
Испания 2 эскудо 1802 M FA на аукционе Stack's - September 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 сентября 2023
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1802 M FA на аукционе Heritage - June 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1802 M FA на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 эскудо 1802 M FA на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1802 M FA на аукционе Heritage - August 5, 2021
Испания 2 эскудо 1802 M FA на аукционе Heritage - August 5, 2021
Продавец Heritage
Дата 5 августа 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1802 M FA на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1802 M FA на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1802 M FA на аукционе Jesús Vico - December 15, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1802 M FA на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1802 M FA на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1802 M FA на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 эскудо 1802 M FA на аукционе London Coins - June 1, 2019
Продавец London Coins
Дата 1 июня 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 2 эскудо 1802 M FA на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1802 M FA на аукционе Heritage - September 6, 2018
Испания 2 эскудо 1802 M FA на аукционе Heritage - September 6, 2018
Продавец Heritage
Дата 6 сентября 2018
Сохранность XF45 ANACS
Цена
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Испания 2 эскудо 1802 M FA на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1802 M FA на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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