Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 реалов 1802 года M MF (Испания, Карл IV)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 8 реалов
- Год 1802
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1802 года со знаком M MF. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 610 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 750 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2018
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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