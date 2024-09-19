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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1802 года M MF (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 8 реалов 1802 года M MF - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 8 реалов 1802 года M MF - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1802
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1802 года со знаком M MF. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 610 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 750 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 8 реалов 1802 M MF на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
698 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Испания 8 реалов 1802 M MF на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Испания 8 реалов 1802 M MF на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1802 M MF на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1802 M MF на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1802 M MF на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1802 M MF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1802 M MF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1802 M MF на аукционе Soler y Llach - December 1, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1802 M MF на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1802 M MF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1802 M MF на аукционе Stack's - January 17, 2018
Испания 8 реалов 1802 M MF на аукционе Stack's - January 17, 2018
Продавец Stack's
Дата 17 января 2018
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Испания 8 реалов 1802 M MF на аукционе HERVERA - July 7, 2016
Продавец HERVERA
Дата 7 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1802 M MF на аукционе Soler y Llach - July 6, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1802 M MF на аукционе Cayón - April 28, 2016
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1802 M MF на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
Испания 8 реалов 1802 M MF на аукционе Cayón - November 27, 2014
Продавец Cayón
Дата 27 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1802 M MF на аукционе HERVERA - July 2, 2013
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1802 M MF на аукционе HERVERA - February 26, 2013
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1802 M MF на аукционе HERVERA - February 26, 2013
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1802 M MF на аукционе HERVERA - February 26, 2013
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 реалов 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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