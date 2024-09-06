Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 реала 1802 года M FA (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 1,7 гр
- Чистого серебра (0,0444 oz) 1,3804 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 1/2 реала
- Год 1802
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1802 года со знаком M FA. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 64595 проданному на аукционе Heritage Auctions за 504 USD. Торги состоялись 26 мая 2021.
Сохранность
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- Aureo & Calicó (3)
- Cayón (2)
- Tauler & Fau (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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