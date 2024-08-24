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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1802 года S CN (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 1/2 реала 1802 года S CN - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 1/2 реала 1802 года S CN - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1802
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1802 года со знаком S CN. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 115 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 345 EUR. Торги состоялись 29 октября 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (7)
  • Cayón (5)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 1/2 реала 1802 S CN на аукционе Cayón - November 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Испания 1/2 реала 1802 S CN на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Испания 1/2 реала 1802 S CN на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1802 S CN на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Испания 1/2 реала 1802 S CN на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 реала 1802 S CN на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1802 S CN на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1802 S CN на аукционе HERVERA - October 18, 2016
Продавец HERVERA
Дата 18 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1802 S CN на аукционе Soler y Llach - October 17, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 17 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1802 S CN на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Испания 1/2 реала 1802 S CN на аукционе Cayón - June 11, 2014
Продавец Cayón
Дата 11 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1802 S CN на аукционе Herrero - December 12, 2013
Продавец Herrero
Дата 12 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1802 S CN на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1802 S CN на аукционе Cayón - May 18, 2012
Продавец Cayón
Дата 18 мая 2012
Сохранность XF
Цена
Испания 1/2 реала 1802 S CN на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность AU
Цена
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Испания 1/2 реала 1802 S CN на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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