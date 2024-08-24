Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 реала 1802 года S CN (Испания, Карл IV)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 1/2 реала
- Год 1802
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1802 года со знаком S CN. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 115 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 345 EUR. Торги состоялись 29 октября 2015.
Сохранность
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- Tauler & Fau (1)
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность AU
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 18 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 17 октября 2016
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
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Продавец Herrero
Дата 12 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность AU
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Где продать?
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