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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1802 года M FA (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 8 реалов 1802 года M FA - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 8 реалов 1802 года M FA - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1802
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (85) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1802 года со знаком M FA. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 431 проданному на аукционе Jesús Vico за 1550 EUR. Торги состоялись 26 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 8 реалов 1802 M FA на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1655 $
Цена в валюте аукциона 1550 EUR
Испания 8 реалов 1802 M FA на аукционе Numismatica Ranieri - April 1, 2024
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 1 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Испания 8 реалов 1802 M FA на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1802 M FA на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1802 M FA на аукционе ibercoin - September 27, 2022
Продавец ibercoin
Дата 27 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 8 реалов 1802 M FA на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1802 M FA на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1802 M FA на аукционе ibercoin - April 28, 2021
Продавец ibercoin
Дата 28 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1802 M FA на аукционе Aureo & Calicó - April 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1802 M FA на аукционе Tauler & Fau - April 20, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1802 M FA на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1802 M FA на аукционе Heritage - December 17, 2020
Испания 8 реалов 1802 M FA на аукционе Heritage - December 17, 2020
Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Испания 8 реалов 1802 M FA на аукционе ibercoin - December 18, 2019
Продавец ibercoin
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1802 M FA на аукционе HERVERA - July 10, 2019
Продавец HERVERA
Дата 10 июля 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 8 реалов 1802 M FA на аукционе Soler y Llach - July 10, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 10 июля 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 8 реалов 1802 M FA на аукционе HERVERA - May 9, 2019
Продавец HERVERA
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1802 M FA на аукционе Soler y Llach - May 8, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 8 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1802 M FA на аукционе Heritage - April 29, 2019
Испания 8 реалов 1802 M FA на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Испания 8 реалов 1802 M FA на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность AU
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Испания 8 реалов 1802 M FA на аукционе Cayón - February 20, 2019
Продавец Cayón
Дата 20 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1802 M FA на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 реалов 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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