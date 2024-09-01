Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 реалов 1802 года M FA (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 8 реалов
- Год 1802
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (85) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1802 года со знаком M FA. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 431 проданному на аукционе Jesús Vico за 1550 EUR. Торги состоялись 26 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (18)
- Cayón (23)
- Heritage (5)
- Herrero (2)
- HERVERA (12)
- ibercoin (5)
- Jesús Vico (2)
- Künker (2)
- Numismatica Ranieri (1)
- Soler y Llach (13)
- Tauler & Fau (2)
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 1 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ibercoin
Дата 27 сентября 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ibercoin
Дата 28 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ibercoin
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 8 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 20 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 5
Где продать?
Для продажи 8 реалов 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск