Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 мараведи 1802 года (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 1 мараведи
- Год 1802
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 мараведи 1802 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 510 проданному на аукционе Numisor за 300 CHF. Торги состоялись 17 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
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Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 26 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
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Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2009
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 мараведи 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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