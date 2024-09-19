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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1802 года S CN (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1802 года S CN - цена золотой монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1802 года S CN - цена золотой монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1802
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1802 года со знаком S CN. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 484 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 550 EUR. Торги состоялись 29 октября 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (7)
  • Cayón (1)
  • Soler y Llach (2)
  • Stack's (1)
  • Status International (1)
Испания 2 эскудо 1802 S CN на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
367 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Испания 2 эскудо 1802 S CN на аукционе Status International - June 9, 2023
Продавец Status International
Дата 9 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1802 S CN на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
331 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Испания 2 эскудо 1802 S CN на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1802 S CN на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1802 S CN на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1802 S CN на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1802 S CN на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1802 S CN на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1802 S CN на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1802 S CN на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1802 S CN на аукционе Stack's - January 11, 2011
Испания 2 эскудо 1802 S CN на аукционе Stack's - January 11, 2011
Продавец Stack's
Дата 11 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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