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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1802 года S CN (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 2 реала 1802 года S CN - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 2 реала 1802 года S CN - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 реала
  • Год 1802
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1802 года со знаком S CN. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 426 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 95 EUR. Торги состоялись 27 февраля 2020.

Сохранность
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  • Soler y Llach (2)
Испания 2 реала 1802 S CN на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1802 S CN на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Испания 2 реала 1802 S CN на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR

Где продать?

Для продажи 2 реала 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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