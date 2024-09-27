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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 мараведи 1802 года (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 4 мараведи 1802 года - цена монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 4 мараведи 1802 года - цена монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 мараведи
  • Год 1802
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1802 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 2774 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 160 EUR. Торги состоялись 1 марта 2019.

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Испания 4 мараведи 1802 на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Испания 4 мараведи 1802 на аукционе CoinsNB - September 30, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Испания 4 мараведи 1802 на аукционе Tauler & Fau - April 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1802 на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1802 на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Испания 4 мараведи 1802 на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1802 на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1802 на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1802 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1802 на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
Испания 4 мараведи 1802 на аукционе Cayón - December 5, 2019
Продавец Cayón
Дата 5 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1802 на аукционе HERVERA - March 1, 2019
Продавец HERVERA
Дата 1 марта 2019
Сохранность F
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Испания 4 мараведи 1802 на аукционе Tauler & Fau - February 5, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1802 на аукционе Cayón - December 20, 2018
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2018
Сохранность F
Цена
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Испания 4 мараведи 1802 на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1802 на аукционе ibercoin - October 3, 2018
Продавец ibercoin
Дата 3 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1802 на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 4 мараведи 1802 на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1802 на аукционе Herrero - May 28, 2014
Продавец Herrero
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 мараведи 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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