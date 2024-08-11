Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1801 года (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 2 мараведи
- Год 1801
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1801 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1177 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 130 EUR. Торги состоялись 9 мая 2019.
Сохранность
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 марта 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 мая 2019
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 8 мая 2019
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность VF
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Продавец ibercoin
Дата 27 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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