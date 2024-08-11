Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 реала 1803 года M FA (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 1,7 гр
- Чистого серебра (0,0444 oz) 1,3804 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 1/2 реала
- Год 1803
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1803 года со знаком M FA. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 483 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 280 EUR. Торги состоялись 25 октября 2017.
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Дата 29 ноября 2022
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Дата 28 сентября 2022
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Дата 19 октября 2021
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Дата 3 июня 2021
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Дата 2 июля 2020
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Дата 24 июня 2020
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Дата 24 апреля 2019
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Дата 28 декабря 2018
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Дата 19 июня 2018
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Дата 26 октября 2017
Сохранность UNC
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Дата 25 октября 2017
Сохранность AU
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Дата 21 сентября 2017
Сохранность XF
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Дата 29 ноября 2016
Сохранность VF
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Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
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Дата 28 мая 2014
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Где продать?
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