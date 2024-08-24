Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 реалов 1803 года S CN (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 8 реалов
- Год 1803
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (132) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1803 года со знаком S CN. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 53272 проданному на аукционе Stack's Bowers за 48000 USD. Торги состоялись 13 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец MDC Monaco
Дата 9 апреля 2022
Сохранность F
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Продавец Tauler & Fau
Дата 30 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 26 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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