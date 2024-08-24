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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1803 года S CN (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 8 реалов 1803 года S CN - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 8 реалов 1803 года S CN - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1803
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (132) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1803 года со знаком S CN. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 53272 проданному на аукционе Stack's Bowers за 48000 USD. Торги состоялись 13 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 8 реалов 1803 S CN на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
413 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Испания 8 реалов 1803 S CN на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
478 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Испания 8 реалов 1803 S CN на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1803 S CN на аукционе Stack's - January 14, 2024
Испания 8 реалов 1803 S CN на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Испания 8 реалов 1803 S CN на аукционе Heritage - July 13, 2023
Продавец Heritage
Дата 13 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1803 S CN на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1803 S CN на аукционе Silicua Coins - November 25, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 8 реалов 1803 S CN на аукционе Soler y Llach - October 26, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1803 S CN на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1803 S CN на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1803 S CN на аукционе ibercoin - September 27, 2022
Продавец ibercoin
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1803 S CN на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1803 S CN на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1803 S CN на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1803 S CN на аукционе MDC Monaco - April 9, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 9 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 8 реалов 1803 S CN на аукционе Tauler & Fau - March 30, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 30 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1803 S CN на аукционе Jean ELSEN - December 9, 2021
Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1803 S CN на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1803 S CN на аукционе Cayón - October 26, 2021
Продавец Cayón
Дата 26 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1803 S CN на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1803 S CN на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 реалов 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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