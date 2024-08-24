Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 эскудо 1803 года M FA (Испания, Карл IV)
Фотография: ibercoin
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1803
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1803 года со знаком M FA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 203 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 5000 EUR. Торги состоялись 10 марта 2010.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 сентября 2014
Сохранность XF
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Где продать?
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