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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1803 года M FA (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 8 реалов 1803 года M FA - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 8 реалов 1803 года M FA - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1803
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1803 года со знаком M FA. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 587 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 700 EUR. Торги состоялись 25 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 8 реалов 1803 M FA на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
739 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Испания 8 реалов 1803 M FA на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
464 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Испания 8 реалов 1803 M FA на аукционе Jesús Vico - April 18, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1803 M FA на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1803 M FA на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1803 M FA на аукционе ibercoin - September 27, 2022
Продавец ibercoin
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1803 M FA на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1803 M FA на аукционе Soler y Llach - February 24, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1803 M FA на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1803 M FA на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1803 M FA на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1803 M FA на аукционе ibercoin - April 28, 2021
Продавец ibercoin
Дата 28 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1803 M FA на аукционе Roxbury’s - December 6, 2020
Продавец Roxbury’s
Дата 6 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 8 реалов 1803 M FA на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1803 M FA на аукционе Tauler & Fau - July 8, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1803 M FA на аукционе Tauler & Fau - June 24, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1803 M FA на аукционе Cayón - July 18, 2019
Продавец Cayón
Дата 18 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1803 M FA на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2019
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2019
Сохранность VG
Цена
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Испания 8 реалов 1803 M FA на аукционе Tauler & Fau - February 5, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1803 M FA на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1803 M FA на аукционе Heritage - February 22, 2018
Испания 8 реалов 1803 M FA на аукционе Heritage - February 22, 2018
Продавец Heritage
Дата 22 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 реалов 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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