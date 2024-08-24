Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 реалов 1803 года M FA (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 8 реалов
- Год 1803
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1803 года со знаком M FA. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 587 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 700 EUR. Торги состоялись 25 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
739 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Продавец Jesús Vico
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 28 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Roxbury’s
Дата 6 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2019
Сохранность VG
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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