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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1803 года S CN (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 2 реала 1803 года S CN - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 2 реала 1803 года S CN - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 реала
  • Год 1803
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1803 года со знаком S CN. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 449 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 130 EUR. Торги состоялись 4 мая 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (9)
  • Cayón (1)
  • CoinsNB (2)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (2)
  • ibercoin (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Soler y Llach (3)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 2 реала 1803 S CN на аукционе CoinsNB - July 20, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 20 июля 2024
Сохранность AU
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Испания 2 реала 1803 S CN на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Испания 2 реала 1803 S CN на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1803 S CN на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 реала 1803 S CN на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1803 S CN на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1803 S CN на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1803 S CN на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1803 S CN на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1803 S CN на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1803 S CN на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1803 S CN на аукционе ibercoin - December 18, 2019
Продавец ibercoin
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1803 S CN на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1803 S CN на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1803 S CN на аукционе HERVERA - April 30, 2015
Продавец HERVERA
Дата 30 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1803 S CN на аукционе Soler y Llach - April 29, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 29 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1803 S CN на аукционе HERVERA - May 15, 2014
Продавец HERVERA
Дата 15 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1803 S CN на аукционе Soler y Llach - May 4, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1803 S CN на аукционе Herrero - May 8, 2013
Продавец Herrero
Дата 8 мая 2013
Сохранность XF
Цена
Испания 2 реала 1803 S CN на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1803 S CN на аукционе Aureo & Calicó - October 27, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 реала 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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