Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 мараведи 1803 года (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 4 мараведи
- Год 1803
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1803 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 718 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 400 EUR. Торги состоялись 6 мая 2021.
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Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
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Дата 5 июля 2023
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Дата 27 апреля 2023
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Дата 27 января 2023
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Дата 26 ноября 2021
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Дата 3 июня 2021
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Дата 6 мая 2021
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