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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 мараведи 1803 года (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 4 мараведи 1803 года - цена монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 4 мараведи 1803 года - цена монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 мараведи
  • Год 1803
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1803 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 718 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 400 EUR. Торги состоялись 6 мая 2021.

Сохранность
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  • Jesús Vico (2)
  • Pesek Auctions (4)
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  • Soler y Llach (4)
  • Tauler & Fau (10)
Испания 4 мараведи 1803 на аукционе CoinsNB - June 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Испания 4 мараведи 1803 на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Испания 4 мараведи 1803 на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 8 мая 2024
Сохранность F
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Испания 4 мараведи 1803 на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Испания 4 мараведи 1803 на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 8 мая 2024
Сохранность VG
Цена
Испания 4 мараведи 1803 на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1803 на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1803 на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1803 на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1803 на аукционе Tauler & Fau - April 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1803 на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Испания 4 мараведи 1803 на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность VG
Цена
Испания 4 мараведи 1803 на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Испания 4 мараведи 1803 на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность F
Цена
Испания 4 мараведи 1803 на аукционе Silicua Coins - January 27, 2023
Продавец Silicua Coins
Дата 27 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1803 на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 4 мараведи 1803 на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1803 на аукционе Tauler & Fau - September 20, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 4 мараведи 1803 на аукционе Tauler & Fau - September 20, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность F
Цена
Испания 4 мараведи 1803 на аукционе Tauler & Fau - February 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1803 на аукционе Tauler & Fau - November 26, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 ноября 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 4 мараведи 1803 на аукционе Tauler & Fau - October 19, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 4 мараведи 1803 на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1803 на аукционе Soler y Llach - May 6, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 4 мараведи 1803 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 мараведи 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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