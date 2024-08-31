Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1803 года M FA (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 2 реала
- Год 1803
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1803 года со знаком M FA. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 191 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 320 EUR. Торги состоялись 29 октября 2015.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (9)
- Cayón (3)
- CoinsNB (3)
- Soler y Llach (1)
- Tauler & Fau (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 27 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 апреля 2019
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 июня 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 октября 2010
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2010
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 реала 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск