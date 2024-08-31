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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1803 года M FA (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 2 реала 1803 года M FA - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 2 реала 1803 года M FA - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 реала
  • Год 1803
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1803 года со знаком M FA. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 191 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 320 EUR. Торги состоялись 29 октября 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (9)
  • Cayón (3)
  • CoinsNB (3)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 2 реала 1803 M FA на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность VF
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Испания 2 реала 1803 M FA на аукционе CoinsNB - June 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Испания 2 реала 1803 M FA на аукционе CoinsNB - June 1, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 1 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1803 M FA на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1803 M FA на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1803 M FA на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1803 M FA на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1803 M FA на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1803 M FA на аукционе Cayón - December 27, 2019
Продавец Cayón
Дата 27 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1803 M FA на аукционе Tauler & Fau - April 9, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 апреля 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1803 M FA на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1803 M FA на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 реала 1803 M FA на аукционе Aureo & Calicó - June 30, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1803 M FA на аукционе Aureo & Calicó - October 27, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1803 M FA на аукционе Soler y Llach - July 5, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 5 июля 2010
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1803 M FA на аукционе Aureo & Calicó - May 25, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2010
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1803 M FA на аукционе Cayón - February 25, 2010
Продавец Cayón
Дата 25 февраля 2010
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 реала 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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