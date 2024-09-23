Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1803 года M FA (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1803
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (123) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1803 года со знаком M FA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1193 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 2000 USD. Торги состоялись 16 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 21 марта 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
480 $
Цена в валюте аукциона 480 USD
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 15 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 декабря 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 21 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 19 июля 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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