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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1803 года M FA (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1803 года M FA - цена золотой монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1803 года M FA - цена золотой монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1803
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (123) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1803 года со знаком M FA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1193 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 2000 USD. Торги состоялись 16 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 эскудо 1803 M FA на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 2 эскудо 1803 M FA на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
361 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Испания 2 эскудо 1803 M FA на аукционе Heritage - March 21, 2024
Продавец Heritage
Дата 21 марта 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
480 $
Цена в валюте аукциона 480 USD
Испания 2 эскудо 1803 M FA на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1803 M FA на аукционе Casa de Subastas de Madrid - December 15, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 15 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1803 M FA на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1803 M FA на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1803 M FA на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1803 M FA на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1803 M FA на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1803 M FA на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1803 M FA на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1803 M FA на аукционе Heritage - December 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 декабря 2022
Сохранность MS63 NGC
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Испания 2 эскудо 1803 M FA на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
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Испания 2 эскудо 1803 M FA на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 эскудо 1803 M FA на аукционе Goldberg - September 27, 2022
Испания 2 эскудо 1803 M FA на аукционе Goldberg - September 27, 2022
Продавец Goldberg
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Испания 2 эскудо 1803 M FA на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1803 M FA на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1803 M FA на аукционе Jesús Vico - April 21, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 21 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1803 M FA на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1803 M FA на аукционе Auction World - July 19, 2021
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1803 M FA на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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