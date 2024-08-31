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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1808 года M FA (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 4 реала 1808 года M FA - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 4 реала 1808 года M FA - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,896)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 реала
  • Год 1808
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1808 года со знаком M FA. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 61604 проданному на аукционе Heritage Auctions за 360 USD. Торги состоялись 6 июля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
Испания 4 реала 1808 M FA на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 145 EUR
Испания 4 реала 1808 M FA на аукционе Heritage - July 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 июля 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
360 $
Цена в валюте аукциона 360 USD
Испания 4 реала 1808 M FA на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1808 M FA на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 4 реала 1808 M FA на аукционе Soler y Llach - December 14, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 14 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1808 M FA на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1808 M FA на аукционе Tauler & Fau - May 29, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1808 M FA на аукционе ibercoin - October 3, 2018
Продавец ibercoin
Дата 3 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1808 M FA на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1808 M FA на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1808 M FA на аукционе Soler y Llach - July 5, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 5 июля 2010
Сохранность XF
Цена
Испания 4 реала 1808 M FA на аукционе Cayón - February 5, 2009
Продавец Cayón
Дата 5 февраля 2009
Сохранность XF
Цена
Испания 4 реала 1808 M FA на аукционе Cayón - February 5, 2009
Продавец Cayón
Дата 5 февраля 2009
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1808 M FA на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность XF
Цена
Испания 4 реала 1808 M FA на аукционе Cayón - December 10, 2006
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2006
Сохранность XF
Цена
Испания 4 реала 1808 M FA на аукционе Cayón - May 9, 2005
Продавец Cayón
Дата 9 мая 2005
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 реала 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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