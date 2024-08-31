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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1808 года M AI (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 4 реала 1808 года M AI - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 4 реала 1808 года M AI - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,896)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 реала
  • Год 1808
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1808 года со знаком M AI. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 277 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 460 EUR. Торги состоялись 16 марта 2022.

Сохранность
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  • Aurea (1)
  • Aureo & Calicó (5)
  • Cayón (2)
  • Numismatica Ranieri (1)
  • Silicua Coins (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 4 реала 1808 M AI на аукционе Numismatica Ranieri - April 1, 2024
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 1 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Испания 4 реала 1808 M AI на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
72 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Испания 4 реала 1808 M AI на аукционе Tauler & Fau - May 23, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 23 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1808 M AI на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1808 M AI на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1808 M AI на аукционе Silicua Coins - January 28, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 28 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1808 M AI на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1808 M AI на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1808 M AI на аукционе Aurea - May 20, 2017
Продавец Aurea
Дата 20 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1808 M AI на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1808 M AI на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 реала 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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