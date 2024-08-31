Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1808 года M AI (Испания, Карл IV)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,896)
- Вес 13,5 гр
- Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 4 реала
- Год 1808
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1808 года со знаком M AI. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 277 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 460 EUR. Торги состоялись 16 марта 2022.
Сохранность
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- Silicua Coins (1)
- Tauler & Fau (1)
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 1 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 23 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 28 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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