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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1797 года M MF (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 4 реала 1797 года M MF - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 4 реала 1797 года M MF - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,896)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 реала
  • Год 1797
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1797 года со знаком M MF. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 429 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 241 EUR. Торги состоялись 3 июня 2021.

Сохранность
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  • Numismatica Ranieri (1)
Испания 4 реала 1797 M MF на аукционе Numismatica Ranieri - April 1, 2024
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 1 апреля 2024
Сохранность VG
Цена
Испания 4 реала 1797 M MF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
292 $
Цена в валюте аукциона 241 EUR

Где продать?

Для продажи 4 реала 1797 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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