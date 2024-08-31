Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1797 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 эскудо 1797 M MF
Средняя цена 470 $
Продажи
0 87
Аверс
Реверс
2 эскудо 1797 S CN
Средняя цена 320 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
1 эскудо 1797 M MF
Средняя цена 270 $
Продажи
0 148

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
8 реалов 1797 M MF
Средняя цена 580 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
8 реалов 1797 S CN
Средняя цена 540 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
4 реала 1797 M MF
Средняя цена 290 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 реала 1797 M MF
Средняя цена 270 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
2 реала 1797 S CN
Средняя цена 100 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 реал 1797 M MF
Средняя цена 360 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1 реал 1797 S CN
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 реала 1797 M MF
Средняя цена 65 $
Продажи
0 19

Медные монеты

Аверс
Реверс
8 мараведи 1797
Средняя цена 55 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
4 мараведи 1797
Средняя цена 65 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
2 мараведи 1797
Средняя цена 20 $
Продажи
0 28
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск