Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 реала 1797 года M MF (Испания, Карл IV)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 1,7 гр
- Чистого серебра (0,0444 oz) 1,3804 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 1/2 реала
- Год 1797
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1797 года со знаком M MF. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1487 проданному на аукционе Cayón Subastas за 145 EUR. Торги состоялись 16 мая 2012.
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
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Дата 20 сентября 2022
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Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
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Дата 26 апреля 2022
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Дата 28 января 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
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Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность F
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Дата 29 октября 2015
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Дата 28 мая 2014
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Продавец Herrero
Дата 12 декабря 2013
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Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
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Где продать?
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