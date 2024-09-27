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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1797 года M MF (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 1/2 реала 1797 года M MF - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 1/2 реала 1797 года M MF - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 1,7 гр
  • Чистого серебра (0,0444 oz) 1,3804 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1797
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1797 года со знаком M MF. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1487 проданному на аукционе Cayón Subastas за 145 EUR. Торги состоялись 16 мая 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (5)
  • Cayón (5)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (1)
  • ibercoin (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Silicua Coins (2)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 1/2 реала 1797 M MF на аукционе Tauler & Fau - April 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Испания 1/2 реала 1797 M MF на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Испания 1/2 реала 1797 M MF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1797 M MF на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1797 M MF на аукционе Silicua Coins - May 27, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1797 M MF на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1797 M MF на аукционе Silicua Coins - January 28, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 28 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1797 M MF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 реала 1797 M MF на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 реала 1797 M MF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1797 M MF на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1797 M MF на аукционе Herrero - December 12, 2013
Продавец Herrero
Дата 12 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1797 M MF на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1797 M MF на аукционе ibercoin - June 28, 2012
Продавец ibercoin
Дата 28 июня 2012
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 реала 1797 M MF на аукционе Cayón - May 18, 2012
Продавец Cayón
Дата 18 мая 2012
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1/2 реала 1797 M MF на аукционе HERVERA - May 8, 2012
Продавец HERVERA
Дата 8 мая 2012
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 реала 1797 M MF на аукционе Soler y Llach - May 7, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 7 мая 2012
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 реала 1797 M MF на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность XF
Цена
Испания 1/2 реала 1797 M MF на аукционе Cayón - December 10, 2006
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2006
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1797 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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