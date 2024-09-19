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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1797 года S CN (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1797 года S CN - цена золотой монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1797 года S CN - цена золотой монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1797
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1797 года со знаком S CN. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 196 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 650 EUR. Торги состоялись 23 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 эскудо 1797 S CN на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 2 эскудо 1797 S CN на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
459 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Испания 2 эскудо 1797 S CN на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
363 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Испания 2 эскудо 1797 S CN на аукционе Stack's - September 14, 2023
Испания 2 эскудо 1797 S CN на аукционе Stack's - September 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1797 S CN на аукционе Jesús Vico - November 24, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1797 S CN на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1797 S CN на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1797 S CN на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1797 S CN на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 эскудо 1797 S CN на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1797 S CN на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2017
Сохранность XF
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Испания 2 эскудо 1797 S CN на аукционе Bolaffi - June 9, 2016
Продавец Bolaffi
Дата 9 июня 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 2 эскудо 1797 S CN на аукционе Herrero - December 10, 2015
Продавец Herrero
Дата 10 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
Испания 2 эскудо 1797 S CN на аукционе Herrero - December 10, 2015
Продавец Herrero
Дата 10 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
Испания 2 эскудо 1797 S CN на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
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Испания 2 эскудо 1797 S CN на аукционе Aurea - May 23, 2015
Продавец Aurea
Дата 23 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1797 S CN на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1797 S CN на аукционе Herrero - December 11, 2014
Продавец Herrero
Дата 11 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
Испания 2 эскудо 1797 S CN на аукционе Herrero - May 28, 2014
Продавец Herrero
Дата 28 мая 2014
Сохранность XF
Цена
Испания 2 эскудо 1797 S CN на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1797 S CN на аукционе Herrero - May 8, 2013
Продавец Herrero
Дата 8 мая 2013
Сохранность XF
Цена
Испания 2 эскудо 1797 S CN на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1797 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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