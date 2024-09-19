Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1797 года S CN (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1797
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1797 года со знаком S CN. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 196 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 650 EUR. Торги состоялись 23 января 2020.
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Продавец Stack's
Дата 14 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2017
Сохранность XF
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Продавец Bolaffi
Дата 9 июня 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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