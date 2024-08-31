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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1797 года S CN (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 2 реала 1797 года S CN - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 2 реала 1797 года S CN - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 реала
  • Год 1797
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1797 года со знаком S CN. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 440 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 150 EUR. Торги состоялись 24 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
Испания 2 реала 1797 S CN на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Испания 2 реала 1797 S CN на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Испания 2 реала 1797 S CN на аукционе Tauler & Fau - June 24, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1797 S CN на аукционе Stack's - January 17, 2018
Испания 2 реала 1797 S CN на аукционе Stack's - January 17, 2018
Продавец Stack's
Дата 17 января 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 реала 1797 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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