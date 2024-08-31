Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1797 года S CN (Испания, Карл IV)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 2 реала
- Год 1797
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1797 года со знаком S CN. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 440 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 150 EUR. Торги состоялись 24 июня 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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