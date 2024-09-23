Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 эскудо 1797 года M MF (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1797
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (148)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 эскудо 1797 года со знаком M MF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 636 проданному на аукционе Jesús Vico за 1050 EUR. Торги состоялись 8 июня 2023.
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Дата 10 мая 2024
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Дата 14 ноября 2023
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Дата 5 июля 2023
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Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
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Дата 27 апреля 2023
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