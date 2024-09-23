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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 мараведи 1797 года (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 4 мараведи 1797 года - цена монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 4 мараведи 1797 года - цена монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 мараведи
  • Год 1797
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1797 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 23 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 500 EUR. Торги состоялись 29 октября 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (4)
  • Cayón (5)
  • HERVERA (2)
  • Soler y Llach (2)
  • Tauler & Fau (4)
Испания 4 мараведи 1797 на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Испания 4 мараведи 1797 на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Испания 4 мараведи 1797 на аукционе Tauler & Fau - October 19, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1797 на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 4 мараведи 1797 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1797 на аукционе Tauler & Fau - March 3, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1797 на аукционе Tauler & Fau - November 19, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 4 мараведи 1797 на аукционе Cayón - October 18, 2019
Продавец Cayón
Дата 18 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1797 на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 4 мараведи 1797 на аукционе HERVERA - May 10, 2019
Продавец HERVERA
Дата 10 мая 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 4 мараведи 1797 на аукционе Soler y Llach - May 9, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 9 мая 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 4 мараведи 1797 на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 4 мараведи 1797 на аукционе HERVERA - September 18, 2018
Продавец HERVERA
Дата 18 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1797 на аукционе Soler y Llach - September 17, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 17 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1797 на аукционе Cayón - June 12, 2018
Продавец Cayón
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1797 на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Испания 4 мараведи 1797 на аукционе Cayón - December 10, 2006
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2006
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 4 мараведи 1797 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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