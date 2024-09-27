Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 реалов 1797 года M MF (Испания, Карл IV)
Фотография: MARTÍ HERVERA S.L
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 8 реалов
- Год 1797
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1797 года со знаком M MF. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1184 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 1000 EUR. Торги состоялись 9 мая 2019.
Сохранность
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 8 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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