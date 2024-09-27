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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1797 года M MF (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 8 реалов 1797 года M MF - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 8 реалов 1797 года M MF - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: MARTÍ HERVERA S.L

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1797
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1797 года со знаком M MF. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1184 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 1000 EUR. Торги состоялись 9 мая 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Cayón (2)
  • HERVERA (2)
  • ibercoin (2)
  • Soler y Llach (3)
Испания 8 реалов 1797 M MF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
489 $
Цена в валюте аукциона 510 EUR
Испания 8 реалов 1797 M MF на аукционе ibercoin - September 27, 2022
Продавец ibercoin
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
327 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Испания 8 реалов 1797 M MF на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1797 M MF на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1797 M MF на аукционе HERVERA - May 9, 2019
Продавец HERVERA
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1797 M MF на аукционе Soler y Llach - May 8, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 8 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1797 M MF на аукционе HERVERA - July 7, 2016
Продавец HERVERA
Дата 7 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1797 M MF на аукционе Soler y Llach - July 6, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1797 M MF на аукционе Cayón - April 28, 2016
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1797 M MF на аукционе ibercoin - October 22, 2015
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2015
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 реалов 1797 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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