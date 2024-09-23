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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1797 года S CN (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 8 реалов 1797 года S CN - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 8 реалов 1797 года S CN - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1797
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1797 года со знаком S CN. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 622 проданному на аукционе Jesús Vico за 640 EUR. Торги состоялись 31 мая 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (2)
  • Cayón (5)
  • GINZA (1)
  • ibercoin (1)
  • Jesús Vico (1)
  • Morton & Eden (1)
  • Soler y Llach (1)
Испания 8 реалов 1797 S CN на аукционе GINZA - October 10, 2022
Продавец GINZA
Дата 10 октября 2022
Сохранность XF
Цена
481 $
Цена в валюте аукциона 70000 JPY
Испания 8 реалов 1797 S CN на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
365 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Испания 8 реалов 1797 S CN на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1797 S CN на аукционе Aureo & Calicó - July 8, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1797 S CN на аукционе Jesús Vico - May 31, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 31 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1797 S CN на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1797 S CN на аукционе Cayón - July 6, 2016
Продавец Cayón
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1797 S CN на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1797 S CN на аукционе Morton & Eden - July 2, 2015
Продавец Morton & Eden
Дата 2 июля 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 8 реалов 1797 S CN на аукционе Cayón - November 27, 2014
Продавец Cayón
Дата 27 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1797 S CN на аукционе ibercoin - June 26, 2013
Продавец ibercoin
Дата 26 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1797 S CN на аукционе Cayón - February 5, 2009
Продавец Cayón
Дата 5 февраля 2009
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 реалов 1797 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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