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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1797 года M MF (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 1 реал 1797 года M MF - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 1 реал 1797 года M MF - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 реал
  • Год 1797
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1797 года со знаком M MF. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 21523 проданному на аукционе Heritage Auctions за 900 USD. Торги состоялись 17 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (5)
  • Cayón (4)
  • CoinsNB (2)
  • Heritage (2)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 1 реал 1797 M MF на аукционе CoinsNB - June 1, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 1 июня 2024
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Испания 1 реал 1797 M MF на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Испания 1 реал 1797 M MF на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 реал 1797 M MF на аукционе Heritage - March 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Испания 1 реал 1797 M MF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 реал 1797 M MF на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 реал 1797 M MF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 1 реал 1797 M MF на аукционе Cayón - April 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1797 M MF на аукционе Cayón - December 28, 2017
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 реал 1797 M MF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 реал 1797 M MF на аукционе Heritage - January 14, 2015
Испания 1 реал 1797 M MF на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Испания 1 реал 1797 M MF на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
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Испания 1 реал 1797 M MF на аукционе Cayón - May 18, 2012
Продавец Cayón
Дата 18 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1797 M MF на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 реал 1797 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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