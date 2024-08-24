Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1797 года M MF (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 1 реал
- Год 1797
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1797 года со знаком M MF. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 21523 проданному на аукционе Heritage Auctions за 900 USD. Торги состоялись 17 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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