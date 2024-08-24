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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1797 года M MF (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1797 года M MF - цена золотой монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1797 года M MF - цена золотой монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1797
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (87) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1797 года со знаком M MF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 32532 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1440 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 эскудо 1797 M MF на аукционе Status International - June 7, 2024
Продавец Status International
Дата 7 июня 2024
Сохранность VF
Цена
434 $
Цена в валюте аукциона 650 AUD
Испания 2 эскудо 1797 M MF на аукционе Stack's - May 15, 2024
Испания 2 эскудо 1797 M MF на аукционе Stack's - May 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
440 $
Цена в валюте аукциона 440 USD
Испания 2 эскудо 1797 M MF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 2 эскудо 1797 M MF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1797 M MF на аукционе VL Nummus - December 9, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 эскудо 1797 M MF на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1797 M MF на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 эскудо 1797 M MF на аукционе Aste - March 2, 2023
Продавец Aste
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1797 M MF на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1797 M MF на аукционе Cayón - December 22, 2022
Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1797 M MF на аукционе Aste - December 12, 2022
Продавец Aste
Дата 12 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1797 M MF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1797 M MF на аукционе Goldberg - September 27, 2022
Испания 2 эскудо 1797 M MF на аукционе Goldberg - September 27, 2022
Продавец Goldberg
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
Испания 2 эскудо 1797 M MF на аукционе ibercoin - July 14, 2022
Продавец ibercoin
Дата 14 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1797 M MF на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1797 M MF на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1797 M MF на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1797 M MF на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1797 M MF на аукционе Heritage - December 23, 2021
Продавец Heritage
Дата 23 декабря 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1797 M MF на аукционе ibercoin - November 11, 2021
Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1797 M MF на аукционе Tauler & Fau - October 5, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1797 M MF на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1797 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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