Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1797 года M MF (Испания, Карл IV)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1797
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (87) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1797 года со знаком M MF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 32532 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1440 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Status International
Дата 7 июня 2024
Сохранность VF
Цена
434 $
Цена в валюте аукциона 650 AUD
Продавец Stack's
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
440 $
Цена в валюте аукциона 440 USD
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 14 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 декабря 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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