Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1789 года M MF (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,896)
- Вес 13,5 гр
- Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 4 реала
- Год 1789
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1789 года со знаком M MF. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 231 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 320 EUR. Торги состоялись 29 октября 2015.
Сохранность
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- Cayón (2)
- Tauler & Fau (1)
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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