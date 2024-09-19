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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1804 года M FA (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 4 реала 1804 года M FA - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 4 реала 1804 года M FA - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,896)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 реала
  • Год 1804
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1804 года со знаком M FA. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 915 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 340 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 4 реала 1804 M FA на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
249 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Испания 4 реала 1804 M FA на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Испания 4 реала 1804 M FA на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1804 M FA на аукционе Stack's - November 16, 2022
Испания 4 реала 1804 M FA на аукционе Stack's - November 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Испания 4 реала 1804 M FA на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1804 M FA на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1804 M FA на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1804 M FA на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1804 M FA на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1804 M FA на аукционе Aureo & Calicó - April 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность XF
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Испания 4 реала 1804 M FA на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1804 M FA на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1804 M FA на аукционе HERVERA - July 12, 2018
Продавец HERVERA
Дата 12 июля 2018
Сохранность XF
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Испания 4 реала 1804 M FA на аукционе Soler y Llach - July 11, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 11 июля 2018
Сохранность XF
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Испания 4 реала 1804 M FA на аукционе HERVERA - February 22, 2018
Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
Испания 4 реала 1804 M FA на аукционе Soler y Llach - February 21, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
Испания 4 реала 1804 M FA на аукционе Cayón - December 22, 2016
Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1804 M FA на аукционе Aureo & Calicó - September 20, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1804 M FA на аукционе HERVERA - May 5, 2016
Продавец HERVERA
Дата 5 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1804 M FA на аукционе Soler y Llach - May 4, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1804 M FA на аукционе Herrero - April 28, 2016
Продавец Herrero
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 реала 1804 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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