Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1804 года M FA (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,896)
- Вес 13,5 гр
- Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 4 реала
- Год 1804
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1804 года со знаком M FA. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 915 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 340 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 12 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 11 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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