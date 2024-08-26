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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1804 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 эскудо 1804 M FA
Средняя цена 440 $
Продажи
0 157
Аверс
Реверс
2 эскудо 1804 S CN
Средняя цена 390 $
Продажи
0 38

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
4 реала 1804 M FA
Средняя цена 120 $
Продажи
0 52
Аверс
Реверс
2 реала 1804 M FA
Средняя цена 100 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1/2 реала 1804 M FA
Средняя цена 120 $
Продажи
0 14

Медные монеты

Аверс
Реверс
8 мараведи 1804
Средняя цена 45 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
4 мараведи 1804
Средняя цена 30 $
Продажи
0 13

Пробные монеты

Аверс
Реверс
8 мараведи 18** (1800-1808) Пробные
Средняя цена 790 $
Продажи
0 1
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