Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1804 года M FA (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1804
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (157) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1804 года со знаком M FA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 25827 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3055 USD. Торги состоялись 25 сентября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 1 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 25 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 ноября 2022
Сохранность AU
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Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Goldberg
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF40 PCGS
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Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность VF
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Где продать?
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