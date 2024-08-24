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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1804 года M FA (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1804 года M FA - цена золотой монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1804 года M FA - цена золотой монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1804
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (157) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1804 года со знаком M FA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 25827 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3055 USD. Торги состоялись 25 сентября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 эскудо 1804 M FA на аукционе Sedwick - May 9, 2024
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Испания 2 эскудо 1804 M FA на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 2 эскудо 1804 M FA на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
405 $
Цена в валюте аукциона 370 EUR
Испания 2 эскудо 1804 M FA на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
416 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Испания 2 эскудо 1804 M FA на аукционе Stack's - March 1, 2024
Испания 2 эскудо 1804 M FA на аукционе Stack's - March 1, 2024
Продавец Stack's
Дата 1 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1804 M FA на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1804 M FA на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1804 M FA на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1804 M FA на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1804 M FA на аукционе Heritage - May 25, 2023
Продавец Heritage
Дата 25 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1804 M FA на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1804 M FA на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1804 M FA на аукционе Jesús Vico - November 24, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1804 M FA на аукционе Tauler & Fau - November 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 ноября 2022
Сохранность AU
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Испания 2 эскудо 1804 M FA на аукционе Soler y Llach - October 26, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1804 M FA на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1804 M FA на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1804 M FA на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1804 M FA на аукционе Goldberg - September 27, 2022
Испания 2 эскудо 1804 M FA на аукционе Goldberg - September 27, 2022
Продавец Goldberg
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Испания 2 эскудо 1804 M FA на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1804 M FA на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1804 M FA на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1804 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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