Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 реала 1804 года M FA (Испания, Карл IV)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 1,7 гр
- Чистого серебра (0,0444 oz) 1,3804 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 1/2 реала
- Год 1804
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1804 года со знаком M FA. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 65712 проданному на аукционе Heritage Auctions за 336 USD. Торги состоялись 30 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 1 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 216 USD
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 июня 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 1/2 реала 1804 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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