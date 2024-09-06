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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1804 года M FA (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 1/2 реала 1804 года M FA - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 1/2 реала 1804 года M FA - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 1,7 гр
  • Чистого серебра (0,0444 oz) 1,3804 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1804
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1804 года со знаком M FA. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 65712 проданному на аукционе Heritage Auctions за 336 USD. Торги состоялись 30 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1/2 реала 1804 M FA на аукционе Heritage - October 1, 2023
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 216 USD
Испания 1/2 реала 1804 M FA на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Испания 1/2 реала 1804 M FA на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1804 M FA на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1804 M FA на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1804 M FA на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 реала 1804 M FA на аукционе Tauler & Fau - February 2, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1804 M FA на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1804 M FA на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1804 M FA на аукционе Heritage - June 28, 2018
Испания 1/2 реала 1804 M FA на аукционе Heritage - June 28, 2018
Продавец Heritage
Дата 28 июня 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Испания 1/2 реала 1804 M FA на аукционе Heritage - April 19, 2016
Испания 1/2 реала 1804 M FA на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Испания 1/2 реала 1804 M FA на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1804 M FA на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1804 M FA на аукционе Goldberg - January 27, 2014
Испания 1/2 реала 1804 M FA на аукционе Goldberg - January 27, 2014
Продавец Goldberg
Дата 27 января 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1804 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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