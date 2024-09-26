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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1792 года M MF (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 4 реала 1792 года M MF - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 4 реала 1792 года M MF - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,896)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 реала
  • Год 1792
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (106)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1792 года со знаком M MF. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 407 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 600 EUR. Торги состоялись 2 июля 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 4 реала 1792 M MF на аукционе Stephen Album - June 16, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 600 USD
Испания 4 реала 1792 M MF на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Испания 4 реала 1792 M MF на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность F
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Испания 4 реала 1792 M MF на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1792 M MF на аукционе Rio de la Plata - December 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1792 M MF на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1792 M MF на аукционе ibercoin - July 20, 2023
Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1792 M MF на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1792 M MF на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1792 M MF на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1792 M MF на аукционе Stack's - January 18, 2023
Испания 4 реала 1792 M MF на аукционе Stack's - January 18, 2023
Продавец Stack's
Дата 18 января 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Испания 4 реала 1792 M MF на аукционе ibercoin - November 29, 2022
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
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Испания 4 реала 1792 M MF на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
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Испания 4 реала 1792 M MF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1792 M MF на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1792 M MF на аукционе Bertolami - July 11, 2022
Продавец Bertolami
Дата 11 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1792 M MF на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1792 M MF на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 4 реала 1792 M MF на аукционе The Canadian Numismatic Company - February 28, 2022
Продавец The Canadian Numismatic Company
Дата 28 февраля 2022
Сохранность VG
Цена
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Испания 4 реала 1792 M MF на аукционе Jesús Vico - December 14, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 14 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1792 M MF на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1792 M MF на аукционе Monedalia.es - June 16, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 реала 1792 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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