Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1792 года M MF (Испания, Карл IV)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,896)
- Вес 13,5 гр
- Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 4 реала
- Год 1792
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (106)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1792 года со знаком M MF. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 407 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 600 EUR. Торги состоялись 2 июля 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auctiones (1)
- Aureo & Calicó (26)
- Baldwin's (3)
- Bertolami (3)
- Cayón (12)
- CNG (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Heritage (2)
- Herrero (2)
- HERVERA (10)
- ibercoin (5)
- Jesús Vico (1)
- Künker (3)
- Monedalia.es (3)
- Pesek Auctions (1)
- Rio de la Plata (1)
- Soler y Llach (17)
- Spink (1)
- Stack's (1)
- Stephen Album (1)
- Tauler & Fau (10)
- The Canadian Numismatic Company (1)
Продавец Stephen Album
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 600 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 18 января 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Bertolami
Дата 11 июля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец The Canadian Numismatic Company
Дата 28 февраля 2022
Сохранность VG
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jesús Vico
Дата 14 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 6
Где продать?
Для продажи 4 реала 1792 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск