Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1788 года M MF (Испания, Карл IV)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,896)
- Вес 13,5 гр
- Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 4 реала
- Год 1788
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1788 года со знаком M MF. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5135 проданному на аукционе Cayón Subastas за 130 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.
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