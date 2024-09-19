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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1791 года M MF (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 2 реала 1791 года M MF - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 2 реала 1791 года M MF - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 реала
  • Год 1791
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1791 года со знаком M MF. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 765 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 166 EUR. Торги состоялись 14 декабря 2020.

Сохранность
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  • Soler y Llach (2)
Испания 2 реала 1791 M MF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность F
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Испания 2 реала 1791 M MF на аукционе Soler y Llach - December 1, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1791 M MF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
Испания 2 реала 1791 M MF на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1791 M MF на аукционе Aureo & Calicó - October 27, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 октября 2010
Сохранность VF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR

Где продать?

Для продажи 2 реала 1791 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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