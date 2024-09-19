Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1791 года M MF (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 2 реала
- Год 1791
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1791 года со знаком M MF. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 765 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 166 EUR. Торги состоялись 14 декабря 2020.
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