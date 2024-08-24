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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 эскудо 1791 года S C (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1791 года S C - цена золотой монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1791 года S C - цена золотой монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1791
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1791 года со знаком S C. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3158 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 15000 CHF. Торги состоялись 19 мая 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (8)
  • Cayón (2)
  • HERVERA (4)
  • Numismatica Ars Classica, Zurich (1)
  • Soler y Llach (4)
  • Tauler & Fau (1)
  • UBS (1)
Испания 8 эскудо 1791 S C на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
5798 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Испания 8 эскудо 1791 S C на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
6672 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Испания 8 эскудо 1791 S C на аукционе Tauler & Fau - November 24, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1791 S C на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1791 S C на аукционе HERVERA - July 12, 2018
Продавец HERVERA
Дата 12 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1791 S C на аукционе Soler y Llach - July 11, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 11 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1791 S C на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность XF
Цена
Испания 8 эскудо 1791 S C на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность XF
Цена
Испания 8 эскудо 1791 S C на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1791 S C на аукционе HERVERA - December 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
Испания 8 эскудо 1791 S C на аукционе Soler y Llach - December 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
Испания 8 эскудо 1791 S C на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 эскудо 1791 S C на аукционе Aureo & Calicó - May 24, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 эскудо 1791 S C на аукционе HERVERA - October 18, 2016
Продавец HERVERA
Дата 18 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
Испания 8 эскудо 1791 S C на аукционе Soler y Llach - October 17, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 17 октября 2016
Сохранность AU
Цена
Испания 8 эскудо 1791 S C на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 8 эскудо 1791 S C на аукционе Cayón - December 12, 2015
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 эскудо 1791 S C на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 8 эскудо 1791 S C на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - May 19, 2012
Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность UNC
Цена
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Испания 8 эскудо 1791 S C на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2008
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 эскудо 1791 S C на аукционе UBS - September 13, 2004
Продавец UBS
Дата 13 сентября 2004
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1791 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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