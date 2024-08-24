Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 эскудо 1791 года S C (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1791
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1791 года со знаком S C. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3158 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 15000 CHF. Торги состоялись 19 мая 2012.
Сохранность
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- UBS (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
5798 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 12 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 11 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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