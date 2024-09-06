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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 эскудо 1791 года M MF (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1791 года M MF - цена золотой монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1791 года M MF - цена золотой монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1791
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (253)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 эскудо 1791 года со знаком M MF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 4682 проданному на аукционе Auction World за 250000 JPY. Торги состоялись 15 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 эскудо 1791 M MF на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность VF
Цена
239 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Испания 1 эскудо 1791 M MF на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
374 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Испания 1 эскудо 1791 M MF на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1791 M MF на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Испания 1 эскудо 1791 M MF на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1791 M MF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 1 эскудо 1791 M MF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1791 M MF на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1791 M MF на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1791 M MF на аукционе Rauch - September 24, 2023
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1791 M MF на аукционе Auction World - July 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 1 эскудо 1791 M MF на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1791 M MF на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1791 M MF на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность F
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Испания 1 эскудо 1791 M MF на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1791 M MF на аукционе Stack's - January 20, 2023
Испания 1 эскудо 1791 M MF на аукционе Stack's - January 20, 2023
Продавец Stack's
Дата 20 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Испания 1 эскудо 1791 M MF на аукционе Warin Global Investments - January 17, 2023
Испания 1 эскудо 1791 M MF на аукционе Warin Global Investments - January 17, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 17 января 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Испания 1 эскудо 1791 M MF на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1791 M MF на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1791 M MF на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1791 M MF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1791 M MF на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1791 M MF на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1791 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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