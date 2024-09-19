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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 мараведи 1789 года PA (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 1 мараведи 1789 года PA - цена монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 1 мараведи 1789 года PA - цена монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 18 мм

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 мараведи
  • Год 1789
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Памплона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 мараведи 1789 года со знаком PA. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 166 проданному на аукционе Cayón Subastas за 80 EUR. Торги состоялись 24 сентября 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (8)
  • Cayón (3)
  • HERVERA (1)
  • ibercoin (3)
  • Katz (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Rio de la Plata (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (6)
Испания 1 мараведи 1789 PA на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Испания 1 мараведи 1789 PA на аукционе Rio de la Plata - June 14, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 14 июня 2024
Сохранность VF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 USD
Испания 1 мараведи 1789 PA на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1789 PA на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1789 PA на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 1 мараведи 1789 PA на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 1 мараведи 1789 PA на аукционе Tauler & Fau - June 8, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1789 PA на аукционе Tauler & Fau - June 8, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 1 мараведи 1789 PA на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 1 мараведи 1789 PA на аукционе Tauler & Fau - April 20, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1789 PA на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 1 мараведи 1789 PA на аукционе Aureo & Calicó - October 20, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 октября 2020
Сохранность F
Цена
Испания 1 мараведи 1789 PA на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1789 PA на аукционе ibercoin - December 18, 2019
Продавец ibercoin
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1789 PA на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 1 мараведи 1789 PA на аукционе HERVERA - July 13, 2018
Продавец HERVERA
Дата 13 июля 2018
Сохранность F
Цена
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Испания 1 мараведи 1789 PA на аукционе Soler y Llach - July 12, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 12 июля 2018
Сохранность F
Цена
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Испания 1 мараведи 1789 PA на аукционе Tauler & Fau - November 30, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 30 ноября 2017
Сохранность F
Цена
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Испания 1 мараведи 1789 PA на аукционе ibercoin - March 31, 2016
Продавец ibercoin
Дата 31 марта 2016
Сохранность F
Цена
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Испания 1 мараведи 1789 PA на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность F
Цена
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Испания 1 мараведи 1789 PA на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 мараведи 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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