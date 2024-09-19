Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 мараведи 1789 года PA (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3 гр
- Диаметр 18 мм
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 1 мараведи
- Год 1789
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Памплона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 мараведи 1789 года со знаком PA. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 166 проданному на аукционе Cayón Subastas за 80 EUR. Торги состоялись 24 сентября 2014.
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