Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 реалов 1788 года M M (Испания, Карл III)
Фотография: Jesús Vico
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 8 реалов
- Год 1788
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1788 года со знаком M M. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 32352 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5405 USD. Торги состоялись 8 января 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 22 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
3004 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 27 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Herrero
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 28 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 4 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 21 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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