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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1788 года M M (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 8 реалов 1788 года M M - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 8 реалов 1788 года M M - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Jesús Vico

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1788
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1788 года со знаком M M. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 32352 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5405 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
Испания 8 реалов 1788 M M на аукционе Stack's - August 22, 2023
Испания 8 реалов 1788 M M на аукционе Stack's - August 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Испания 8 реалов 1788 M M на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
3004 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Испания 8 реалов 1788 M M на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1788 M M на аукционе Tauler & Fau - June 29, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1788 M M на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Испания 8 реалов 1788 M M на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1788 M M на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1788 M M на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1788 M M на аукционе Roma Numismatics - October 15, 2020
Продавец Roma Numismatics
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1788 M M на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность AU
Цена
Испания 8 реалов 1788 M M на аукционе ibercoin - June 27, 2018
Продавец ibercoin
Дата 27 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1788 M M на аукционе Heritage - January 9, 2017
Испания 8 реалов 1788 M M на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Испания 8 реалов 1788 M M на аукционе Herrero - April 28, 2016
Продавец Herrero
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1788 M M на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Испания 8 реалов 1788 M M на аукционе Jesús Vico - February 28, 2013
Продавец Jesús Vico
Дата 28 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1788 M M на аукционе HERVERA - February 26, 2013
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1788 M M на аукционе Soler y Llach - February 25, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
Испания 8 реалов 1788 M M на аукционе Cayón - May 18, 2012
Продавец Cayón
Дата 18 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1788 M M на аукционе Cayón - February 4, 2012
Продавец Cayón
Дата 4 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1788 M M на аукционе Cayón - January 21, 2011
Продавец Cayón
Дата 21 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1788 M M на аукционе Stack's - November 6, 2010
Испания 8 реалов 1788 M M на аукционе Stack's - November 6, 2010
Продавец Stack's
Дата 6 ноября 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 реалов 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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