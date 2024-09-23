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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1788 года M MF (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 1 реал 1788 года M MF - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 1 реал 1788 года M MF - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 реал
  • Год 1788
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1788 года со знаком M MF. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 119 проданному на аукционе Silicua Coins SL за 170 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2022.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (1)
  • Herrero (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Silicua Coins (1)
Испания 1 реал 1788 M MF на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность F
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Испания 1 реал 1788 M MF на аукционе Silicua Coins - December 17, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 17 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Испания 1 реал 1788 M MF на аукционе Herrero - May 24, 2012
Продавец Herrero
Дата 24 мая 2012
Сохранность VF
Цена
Испания 1 реал 1788 M MF на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 реал 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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